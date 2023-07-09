Замглавы Совбеза РФ заявил, что в рамках сегодняшних "прилетов" в Брянской области ВСУ могли "целиться" по Смоленской АЭС.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев включил "любимую" ядерную риторику и пригрозил одновременным ударом по трем АЭС Украины.

Соответствующую угрозу бывший лидер России аргументировал "попыткой" удара по Смоленской станции, которую якобы могла осуществить армия Украины. По словам чиновника, туда едва не добрались "натовские ракеты".

"Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС", - указал он.

Также Медведев пригрозил "прилетом" по ядерным объектам в Восточной Европе: "Тут уже нечего стесняться", - отметил он.

В РФ обвинили ВСУ в попытке удара по Смоленской АЭС

Сегодня в РФ заявили, что российская система ПВО сбила две ракеты на территории Брянской области. Об этом сообщал местный губернатор Александр Богомаз. Он уточнил, что из-за "прилета" в поселке Бытошь полностью разрушена пилорама.

В свою очередь местные телеграм-каналы заявили, что целью ракет могла быть Смоленская АЭС (Десногорская станция, расположена в 3 км от города Десногорск). Канал Mash сообщал, что ВСУ "использовали" для атаки британские ракеты Storm Shadow.

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