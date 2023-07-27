ЧВК Пригожина занимается "бизнесом" по крайней мене в пяти африканских странах.

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, "изгнанный" в Беларусь и названный российским диктатором Владимиром Путиным "предателем", неожиданно появился в Санкт-Петербурге на саммите "Россия-Африка".

Фото Пригожина с представителем Центральноафриканской Республики опубликовал его "правая рука" в ЦАР Дмитрий Сытый.

"Посол поделился со мной первыми фотографиями саммита "Россия-Африка". Мы видим знакомые лица", – написал он и прикрепил соответствующий снимок.

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Интересы ЧВК "Вагнер" в Африке - что нужно знать

Британская разведка отмечала, что после неудавшегося бунта Пригожина 23-24 июня в Кремль продолжаются дискуссии по поводу дальнейшего "поля деятельности" ЧВК "Вагнер", и, вероятно, там согласятся со стремлением наемников вести войну в Африке, а не в Украине.

Считается, что впервые "вагнеровцы" появились в Африке в 2017 году, когда РФ вмешалась в конфликт в Судане, заняв сторону тогдашнего президента Омара Хасана аль-Башира. В 2018 году российские боевики появились в ЦАР. Журнал The Economist писал, что к настоящему времени ЧВК "Вагнера" в разрозненном виде (как сеть фирм, связанных с РФ и работающих по контрактам с иностранными правительствами) действует в таких странах как Судан, ЦАР, Ливия, Мали и Мозамбик. Ограниченное присутствие наемников отмечалось в таких странах как Камерун, Мадагаскар, Буркина-Фасо, Демократическая Республика, Конго, Экваториальная Гвинея, ЮАР, Зимбабве, Кения.

Издание The New York Times писало, что на Африканском континенте РФ при помощи ЧВК "Вагнера" занимается разграблением ресурсов, например золота. За последний год "группа Вагнера" заработала на добыче золота в Африке около миллиарда долларов, писало издание Politico.

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