В последние дни начали формироваться временные договоренности по поводу деятельности наемников.

В российском силовом аппарате продолжаются дискуссии по поводу дальнейшего "поля деятельности" ЧВК "Вагнер" после неудавшегося бунта 23-24 июня.

Вероятно, там согласятся со стремлением наемников вести войну в Африке, а не в Украине. В последние дни начали формироваться временные договоренности относительно будущего группы, сообщает Минобороны Британии в Twitter.

12 июля 2023 года Минобороны России объявило, что ЧВК "Вагнера" передало 2000 единиц военной техники, включая танки. По состоянию на 15 июля 2023 года по крайней мере небольшой контингент бойцов "Вагнера" прибыл в лагерь в Беларуси, подчеркивает британская разведка.

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"В то же время некоторые группы социальных сетей, связанные с Вагнером, возобновили деятельность, сосредоточившись на освещении деятельности группы в Африке. Исходя из последних заявлений российских официальных лиц, государство, вероятно, готово принять стремление "Вагнера" сохранить свое широкое присутствие на континенте", - говорится в сообщении.

Наемники ЧВК "Вагнер" стремятся воевать в Африке

Напомним, 10 июля стало известно, что Владимир Путин пригласил основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина вместе с командирами в Кремль для переговоров после попытки мятежа со стороны "вагнеровцев". Отмечалось, что на встрече присутствовали 35 командиров.

Недавно лидер РФ уточнил росСМИ, что на встрече предложил наемникам продолжить воевать в Украине под руководством "своего" командира - речь идет о наемнике с позывным "Седой". Однако Пригожин на такие условия не пошел. Предполагается, что он планирует сосредоточиться на "проектах" ЧВК "Вагнер" в Африке.

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