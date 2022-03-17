Однако это займет у россиян по меньшей мере несколько лет.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин после отказа Европейского космического агентства в сотрудничестве по миссии ExoMars заявил, что госкорпорация сможет провести марсианскую миссию самостоятельно.

Об этом он написал в своем Telegram.

Однако это займет у россиян по меньшей мере несколько лет.

"Да, мы теряем несколько лет, но и повторим наш посадочный модуль, обеспечим его ракетой-носителем "Ангара" и с нового стартового комплекса космодрома "Восточный" проведем самостоятельно эту исследовательскую экспедицию без всяких европейских "друзей" с прижатыми от американского окрика хвостами", - заявил Рогозин.

Что предшествовало

17 марта Европейское космическое агентство отказалось от сотрудничества с Россией по миссии ExoMars в ответ на ее вторжение в Украину.

Более того, ЕКА выразило соболезнования семьям всех погибших украинцев вследствие вооруженной агрессии Кремля и поддержало введение санкций против РФ.

ExoMars - совместная программа ЕКА и Роскосмоса по исследованию Марса. Ее основной целью был поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на этой планете.

Запуск миссии планировался на 2022 год.

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