Советник главы ОПУ не сомневается, что в России будут антирусские погромы.

Россия близка к тому, чтобы быть разорванной изнутри, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"В июне текущего года мы с вами видели поход на Москву Пригожина. Видели, насколько неэффективная вертикаль. Буквально недавно мы с вами видели события в Махачкале, которые показывают, насколько в России доминирует культ насилия, как это может быстро разорвать всю страну. Я не сомневаюсь, что будут антирусские погромы", - отметил он.

По его словам, как только внутри России будет ощущение, что наступает крах, там будет большое количество внутренних конфликтов: "И это может случиться в любой момент".

Также Подоляк объяснил, почему Украина не пойдет на переговоры с РФ и сказал, как нашей стране в будущем сосуществовать с таким агрессивным соседом:

"Единственный способ выжить Украине и странам Балтии - проигрыш нынешней политической системы России. Эта элита должна быть снесена… и должна быть перестроена на какую-то слабую демократию, фиктивную, потому что мы понимаем, что укорененной демократии в России пока быть не может. И вот когда будет снесена элита путинского призыва, тогда мы сможем какие-то двухсторонние отношения выстроить".

Переговоры с Россией - новое заявление Зеленского

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве 4 ноября заверил, что на него никто не давит, чтобы садиться с РФ за стол переговоров и что-то ей отдавать.

"Все знают - мое отношение совпадает с отношением украинского общества, и поэтому никто не давит на меня сегодня", - сказал он.

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