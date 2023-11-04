Также у россиян есть проблемы с основной ядерной ракетой "Сармат".

Россия провалила испытания носителей ядерного оружия-ракет "Ярс" и "Булава".

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, недавние испытания ракет были неудачными. Хоть россияне и хвастались якобы успешными пусками.

"Запуск ракеты "Ярс" с космодрома "Плесецк" (Архангельская обл.) по цели на полигоне "Кура" (Камчатка) осуществил боевой расчет 33 ракетной армии Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ. По данным ГУР, ракета "Ярс" сбилась с курса, как и во время предыдущих командно-штабных учений стратегических ядерных сил государства-агрессора России 25 октября 2023 года", - говорится в сообщении.

Так же неудачно 25 октября 2023 года завершился испытательный запуск с подводного ракетного крейсера "Борей" баллистической ракеты РСМ-56 "Булава", что в очередной раз засвидетельствовало ее ненадежность.

Серьезные проблемы Москва имеет также с тяжелой МБР РС-28 "Сармат" шахтного базирования - это один из ключевых проектов в объявленном агрессором процессе модернизации стратегических ядерных сил РФ.

"Ракету "Сармат" на России создают с 2009 года. Согласно первичным планам Москвы, ее должны были принять на вооружение еще 5 лет назад - в 2018-м, но дату постоянно откладывали. В конце концов, "Сармат" приняли на вооружение только в сентябре 2023-го - после первого и единственного полноценного испытания, проведенного в апреле этого года", - добавили в ГУР.

Отмечается, что по сравнению с изготовленной в Украине МБР РС-20 "Воевода" созданная ей на замену ракета "Сармат" лишена каких-либо преимуществ в конструкции, головной части или методах преодоления противоракетной обороны. "Фактически "Сармат" - недоработанная, несовершенная, сырая ракета", - констатировали в ГУР.

Кроме того, остаются неподоланными сложности государства-агрессора и в его намерениях усовершенствовать воздушный компонент Стратегических ядерных сил. В рамках частичной модернизации советских бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95С россияне имеют способность ежегодно обрабатывать 1-2 самолета.

Запланированная на 2023 год поставка новых стратегических бомбардировщиков Ту-160М2 перенесена на более поздний срок, поскольку россияне так и не смогли возобновить производство новой версии двигателей НК-32.

"Все перечисленные проблемы стратегических ядерных сил государства-агрессора РФ - прямое следствие санкционной политики цивилизованного мира против Москвы за развязанную ею войну против Украины, а также несостоятельности научно-технической и промышленной баз террористической России изготовить необходимые компоненты на замену импортным", - пишет издание.

Тренировка массированного ядерного удара в РФ - детали

Ранее Вооруженные Силы России выполнили пуски баллистических и крылатых ракет в ходе тренировки по отработке массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.

Министерство обороны России похвасталось кадрами запусков межконтинентальных баллистических ракет "Ярс" и "Синева". Ракеты запускали в рамках тренировки с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания.

Так, "Ярс" был запущен с государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке. В то же время из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Тула" был выполнен пуск ракеты "Синева".

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