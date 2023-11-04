Президент Украины отмечает, что такого не будет.

Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что на него никто из лидеров стран Европейского Союза, США или других партнеров не давит, чтобы садиться с Российской Федерацией за стол переговоров и что-то ей отдавать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве.

"Я не знаю, кто это публикует. Я не знаю, для чего это делается. У меня очень неприятное ощущение, что даже мы, украинцы, в медиа также поддерживаем эту тематику. Я удивлен этим", - сказал Зеленский.

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Он обратил внимание на распространение сообщений, что Украина якобы будет в том или ином виде разговаривать с Россией.

"Я не знаю, кто это делает. Но я, как человек, на котором эта ответственность и полномочия по тем или иным переговорам, я вам отвечу очень откровенно. Все знают - мое отношение совпадает с отношением украинского общества, и поэтому никто не давит на меня сегодня", - подчеркнул Зеленский.

Президент признал, что сначала войны и до войны это было. "На сегодня никто не давит с лидеров ЕС, Соединенных Штатов, среди наших партнеров и т.д., чтобы мы сейчас сели с Россией разговаривали и что-то ей отдавали. Не будет такого", - уверяет Зеленский.

Переговоры между Украиной и РФ

Напомним, ранее издание NBC News сообщило, что Соединенные Штаты и Евросоюз начали обсуждать с Украиной возможность проведения мирных переговоров с Россией. В частности речь шла о том, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренностей.

Впрочем, в Вашингтоне не видят никаких признаков готовности Владимира Путина к переговорам с Украиной. Российский диктатор надеется на военную победу, когда поддержка Украины со стороны Запада и США ослабнет.

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