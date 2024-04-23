Во время обысков у адептов УГКЦ якобы были найдены молитвенники на украинском, книги по истории УПА и другая запрещенная литература.

В российском Омске задержали священника Украинской грекокатолической церкви. Причиной стало то, что представитель духовенства якобы повесил в трапезной "иконы с изображением Степана Бандеры и других националистов".

Как сообщает прокремлевский канал SHOT, силовики задержали Игоря Максимова. В поле зрения оперативников он якобы попал еще год назад, когда якобы повесил в своем храме иконы "с изображением Степана Бандеры, Богдана (вероятно, Романа - УНИАН) Шухевича и других украинских националистов". Посетители пожаловались в полицию.

"Максимов заявил, что сделал это по приказу главы Украинской грекокатолической церкви Святослава Шевчука. Тогда священник отделался профилактической беседой, а странные иконы изъяли", - сказал он.

На днях против него возбудили уголовное дело "за реабилитацию нацизма". Задержанному Максимову грозит три года колонии. Во время обысков у адептов УГКЦ якобы были найдены молитвенники на украинском, книги по истории УПА и другая запрещенная литература.

РПЦ и война в Украине

В конце марта Русская православная церковь создала для россиян новую идеологию. РПЦ одобрила идеологически-политический документ, в котором отмечается, что "восстановление единства русского народа" из-за войны в Украине является ключевым условием выживания и успешного развития РФ в течение XXI века.

Ранее РПЦ выпустила детскую книгу о "врагах России" и "благословенной смерти" в окопе. В издание вошли цитаты о том, что смерть на войне якобы смывает все грехи с человека.

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