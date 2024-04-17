На заседании он отрицал свою вину и отметил, что на своей церковной должности "не разжигает межконфессиональную вражду, а пытается ее потушить".

Соломенский районный суд города Киева избрал меру пресечения заместителю главы отдела внешних связей Украинской православной церкви Московского патриархата Николаю Данилевичу, который призвал молиться за россиян в войне.

Как сообщают "Ґрати", прокуратура просила отправить священника под домашний арест, но судья назначил ему только личное обязательство являться к следователю.

Отмечается, что основанием для объявления подозрения Данилевичу стали два поста в его телеграм-канале. "В них Данилевич обвиняет Православную церковь Украины в том, что ее представители незаконно захватывают храмы УПЦ. По мнению священника, Россия использовала это как повод для вторжения", - говорится в сообщении.

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Сам Данилевич на заседании суда отрицал свою вину. По его словам, он с первого дня полномасштабной войны публично осуждает российскую агрессию, а также на своей церковной должности "не разжигает межконфессиональную вражду, а пытается ее погасить".

Кроме того, он добавил, что двое его родных братьев воюют в составе Вооруженных сил Украины, а один пережил плен.

УПЦ МП в Украине

12 апреля Служба безопасности Украины сообщила о подозрении одному из руководителей УПЦ (МП), который призвал помолиться за российских оккупантов в войне против Украины.

СБУ задокументировала подрывную деятельность со стороны заместителя председателя синодального отдела внешних церковных связей УПЦ (МП). Клирик оправдывал российскую войну против Украины и разжигал религиозную ненависть.

В Службе сообщили, что после полномасштабного вторжения России протоиерей публично призвал к сотрудничеству с российскими оккупантами, чтобы совместно "помолиться за здоровье и благополучие" захватчиков.

Отмечается, что об этом он написал в собственном телеграм-канале, который неоднократно использовал для распространения прокремлевских нарративов.

Кроме того, по оперативным данным, священник курировал разветвленную сеть епархий УПЦ (МП) за рубежом. Эти учреждения под прикрытием якобы духовной опеки над украинскими переселенцами распространяют пропагандистские нарративы России. Таким образом он "пытался повлиять на сознание украинцев за рубежом и дискредитировать нашу страну на международной арене".

Во время проведения обысков по месту жительства мужчины было найдено страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования России, что свидетельствует о возможном наличии у него гражданства государства-агрессора. Также были найдены документы, подтверждающие его обучение в дипломатической академии Министерства иностранных дел РФ.

Клирику было сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам); ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о Николае Данилевиче.

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