В книгу вошли цитаты о том, что смерть на войне якобы смывает все грехи с человека.

Русская православная церковь (РПЦ) выпустила книгу с военной пропагандой о службе в армии, "врагах России" и отпущении грехов за смерть на войне.

На сайте издательства Московской Патриархии сборник под названием "Жить - Родине служить" размещен в разделе "детские книжки". В инструкции написано, что изречения, вошедшие в Книгу, "учат тому, как нужно относиться к Родине", "настраивают на военные будни и укрепляют волю к победе".

"Каждая душа да будет покорена высшей власти, ибо нет власти не от Бога; существующая же власть от Бога установлена. Поэтому тот, кто противится власти, противится Божьему установлению", - говорится в одной из цитат.

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В книге приводится и высказывание преподобного Макария Оптинского о том, что не стоит бояться умирать на войне, поскольку эти люди получат прощение грехов.

РПЦ поддерживает войну

Как сообщал УНИАН, руководитель Русской Православной церкви Патриарх Кирилл заявил, что российская армия воюет в Украине "за будущее" России. Он призвал россиян объединиться и отложить внутренние разногласия, чтобы у них была сила, которой будут бояться те, кто "мечтает о разорении русской земли". Кирилл обещал россиянам отпущение грехов за "ринесение себя в жертву" на войне в Украине.

Против Кирилла ввели санкции Великобритания, Канада, Соединенные Штаты Америки, Украина, Австралия и Новая Зеландия. Также ему запрещен въезд в Литву.

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