Днем ранее самолет президентского специального летного отряда "Россия" ТУ-214ПУ покинул столицу в связи с попыткой госпереворота.

Президент РФ Владимир Путин после возвращения отрядов ЧВК "Вагнер" в пункта дислокации вернул самолет спецназначения RA-96021 в Москву.

Речь идет об одном из президентских бортов, который вдень 24 июня экстренно вылетел из Внуково в Санкт-Петербург в рамках попытки госпереворота со стороны основателя ЧВК Евгения Пригожина. Об этом сообщает проект "ВЧК-ОГПУ".

По данным "ВЧК", самолет приземлился в московском аэропорту около четырех утра, 25 июня.

Видео дня

Как уточнил проект, днем ранее самолет президентского специального летного отряда "Россия" ТУ-214ПУ покинул столицу.

"ПУ" в названии самолёта означает, что на нем установлен пункт управления - та самая "красная кнопка", - говорилось в сообщении.

Вчера Путин в испуге сбежал из Москвы

Напомним, что в ночь на 23 июня отряды ЧВК "Вагнер" объявили, что войска РФ ударили по одной из баз "вагнеровцев" со спины. В связи с этим основатель военной структуры Евгений Пригожин объявил о масштабном шествии на Москву, которое уже к вечеру 24 июня внезапно прекратил.

В связи с возможным госпереворотом лидер РФ Владимир Путин экстренно покинул Москву. Издание "Украинска правда" уточняло, что, возможно, диктатор сбежал на Валдай.

Также СМИ выяснили, что Путин передвигался на самолёте Ил96-300ПУ (в районе 14:16 по Москве борт вылетел в Санкт-Петербурга). При этом по данным FlightRadar, в какой-то момент радары перестали фиксировать передвижение Путина. Он исчез в районе Твери (там находится одна из путинских резиденций).

Вас также могут заинтересовать новости: