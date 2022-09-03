Серийного убийцу, ликвидированного на Донбассе, наградили медалью / СтратКом ВСУ

Российский диктатор Владимир Путин наградил медалью "За отвагу" россиянина Ивана Непаратова, осужденного на 25 лет за убийства пятерых людей, разбои, грабежи и похищения.

Об этом сообщает Telegram-канал СтратКом ВСУ.

В 2013 году Непаратова и восемь членов его банды осудили за убийства, пытки, похищение людей, незаконное хранение оружия и другие преступления. Сам оккупант получил наказание в виде 25 лет колонии. 

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Новость об осуждении Непаратова / скриншот
Новость об осуждении Непаратова / скриншот

После нескольких месяцев неудачного российского вторжения в Украину Путину понадобилось новое "мясо". Непаратова выпустили из тюрьмы и отправили на Донбасс. Как свидетельствует свидетельство о смерти, оккупанта ликвидировали 5 августа вблизи Бахмута Донецкой области.

Свидетельство о смерти Непаратова / СтратКом ВСУ

Похоже, сначала оккупанта отправили захватывать Луганщину. За это главарь "ЛНР" Леонид Пасечник также выдал ему медаль.

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Награды убийцы / СтратКом ВСУ

Как ранее сообщал УНИАН, Российская Федерация продолжает скрытую мобилизацию мужчин для войны против Украины, агитируют "казаков" и безработных.

Также, по данным некоторых СМИ, владелец частной военной компании "Лига" (ранее ЧВК Вагнера) Евгений Пригожин лично вербует заключенных в российских колониях для участия в войне против Украины. 

Позже российские СМИ выяснили, что ЧВК "Вагнер" удалось завербовать для войны в Украине более тысячи заключенных.

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