Осужденный за убийства и пытки людей россиянин якобы погиб на Луганщине.

Российский диктатор Владимир Путин наградил медалью "За отвагу" россиянина Ивана Непаратова, осужденного на 25 лет за убийства пятерых людей, разбои, грабежи и похищения.

Об этом сообщает Telegram-канал СтратКом ВСУ.

В 2013 году Непаратова и восемь членов его банды осудили за убийства, пытки, похищение людей, незаконное хранение оружия и другие преступления. Сам оккупант получил наказание в виде 25 лет колонии.

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После нескольких месяцев неудачного российского вторжения в Украину Путину понадобилось новое "мясо". Непаратова выпустили из тюрьмы и отправили на Донбасс. Как свидетельствует свидетельство о смерти, оккупанта ликвидировали 5 августа вблизи Бахмута Донецкой области.

Похоже, сначала оккупанта отправили захватывать Луганщину. За это главарь "ЛНР" Леонид Пасечник также выдал ему медаль.

Как ранее сообщал УНИАН, Российская Федерация продолжает скрытую мобилизацию мужчин для войны против Украины, агитируют "казаков" и безработных.

Также, по данным некоторых СМИ, владелец частной военной компании "Лига" (ранее ЧВК Вагнера) Евгений Пригожин лично вербует заключенных в российских колониях для участия в войне против Украины.

Позже российские СМИ выяснили, что ЧВК "Вагнер" удалось завербовать для войны в Украине более тысячи заключенных.

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