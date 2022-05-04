"Добровольцев" на войну вступают в Ростовской, Брянской, Курской и Белгородской областях, Краснодарском и Приморском краях.

Российская Федерация продолжает скрытую мобилизацию мужчин для войны против Украины, агитируют "казаков" и безработных.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

"Для пополнения резервов оккупационных войск РФ продолжает мероприятия скрытой мобилизации. Сейчас основное внимание рашистських агитаторов уделяется набору "добровольцев" из числа российских "казаков" Ростовской области и Краснодарского края. Также в фокусе внимания граждане, которые потеряли работу в результате международных санкций и бывшие военнослужащие, проживающие на территории других постсоветских стран", - заявляют в разведке.

Кроме того, агитационная кампания продолжается и в других субъектах РФ.

"По имеющимся данным, в военных комиссариатах Приморского края активно проводится работа по поиску желающих принять участие в боевых действиях. Предлагаемая заработная плата "добровольца" – от 200 тыс. рус. руб", - отмечается в сообщении.

Также аналогичные мероприятия проходят в Брянской, Курской и Белгородской областях. В частности, местные военкоматы предлагают заключение краткосрочных контрактов на 3 месяца с прохождением подготовки на полигонах.

В то же время проводятся подготовительные мероприятия к возможному объявлению частичной мобилизации в Белгородской, Курской и Брянской областях на случай резкого ухудшения ситуации на украинском фронте.

"Агитационные мероприятия натыкаются на значительное недоверие со стороны потенциальных "мобилизованных". Ведь в РФ начинает распространяться информация о значительном количестве убитых на войне с Украиной. Многие из тех, кто в начале войны подписал "краткосрочные контракты", не смогли вернуться домой после формального истечения срока контрактов. Добавляются проблем с реальным получением обещанных средств – военные оккупанта или вообще не могут получить денег, или же получают на порядок меньшие суммы", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, оккупанты пытаются создавать зоны нестабильности вблизи украинской границы и видимость угрозы нападения российских и пророссийских вооруженных формирований с территории Приднестровья.

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