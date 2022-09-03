По его словам, цели захватчиков не изменились, о чем свидетельствует их активность на Донецком направлении.

Российский диктатор Владимир Путин дал приказ захватить всю Донецкую область до 15 сентября. На этом участке фронта активизироваться боевые действия, которые будут ежедневно нарастать.

Об этом во время эфира с Марком Фейгиным рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Есть информация о том, что Путин отдал приказ "взять" всю Донецкую область до 15 сентября. То есть, у них осталось две недели. Это означает, что оккупанты активизируются и уже активизировались на некоторых направлениях, то есть будут пытаться выполнить задачу, которую им поставили. Они его не выполнят, безусловно, но на основных направлениях будет приближающихся суток-двух-трех-четырех, а может и две недели усиленные бои. Вот, что будет после этого усиления, учитывая то, что кадровые силы "ЛДНР" выбиты почти полностью... Там 10% кадрового состава осталось от начала операции, а российских войск там мало, хотя зашла маленькая группировка, небольшая на единицы БТГр. Но, вероятно, россияне будут на добивающих некоторых направлениях. Направления не изменились, тот же Бахмут, та же Авдеевка, та же Марьинка. Третий корпус, очевидно, применят там", - сказал Арестович.

По его словам, оккупанты могут активизироваться на Запорожском направлении, но поводов для паники нет. Любые действия россиян на этом направлении будут иметь местное значение.

Арестович добавил, что самые ожесточенные бои сейчас идут на Донбассе, в частности вблизи Бахмута, Авдеевки, Угледара, Марьинки и других городов. При этом россияне бьют по Харькову и Николаеву.

Как сообщал УНИАН, в Херсонской области сейчас идут тяжелые бои. Российская армия привлекла к боевым действиям местные резервы.

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