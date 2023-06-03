Президент Российской Федерации Владимир Путин непозволительно оговорился во время своего выступления на Совете безопасности, став посмешищем для "своих же".
В частности, Путин намекнул на "рахитность" России, переиначив "Российскую Федерацию" на "Рахитсткую Федерацию".
"Для Рахитской Федерации - эти вопросы чрезвычайно важные", - отметил он.
Соответствующее совещание Путин провел 2 июня. Во время мероприятия он заявил, что недоброжелатели пытаются раскачать ситуацию в России извне, намекая на события, происходящие в Белгородской области.
Как известно, туда зашли отряды российских партизанов. 1 июня они объявили, что ведут второй этап операции по деоккупации РФ от путинского режима. Бои ведутся возле города Шебекино. Сегодня стало известно, что Минобороны РФ отправило туда особый отряд спецназа, а за эвакуацию детей местные власти требуют деньги.
У Путина усугубились проблемы с ментальным здоровьем
Напомним, что недавно российский оппозиционер Геннадий Гудков заявил, что по данным сразу пяти источников, у Путина совсем "едет крыша". Он уточнил, что у лидера РФ усугубились проблемы с ментальным здоровьем, его "проблему" сложно скрыть от окружающих.
Гудков указал, что Путин иногда не осознает реальность событий и, очевидно, больше не способен к критическому мышлению.