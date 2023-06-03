Президент РФ непозволительно оговорился во время своего выступления, косвенно подтверждая слухи об ухудшении своего ментального здоровья.

Президент Российской Федерации Владимир Путин непозволительно оговорился во время своего выступления на Совете безопасности, став посмешищем для "своих же".

В частности, Путин намекнул на "рахитность" России, переиначив "Российскую Федерацию" на "Рахитсткую Федерацию".

"Для Рахитской Федерации - эти вопросы чрезвычайно важные", - отметил он.

Соответствующее совещание Путин провел 2 июня. Во время мероприятия он заявил, что недоброжелатели пытаются раскачать ситуацию в России извне, намекая на события, происходящие в Белгородской области.

Как известно, туда зашли отряды российских партизанов. 1 июня они объявили, что ведут второй этап операции по деоккупации РФ от путинского режима. Бои ведутся возле города Шебекино. Сегодня стало известно, что Минобороны РФ отправило туда особый отряд спецназа, а за эвакуацию детей местные власти требуют деньги.

У Путина усугубились проблемы с ментальным здоровьем

Напомним, что недавно российский оппозиционер Геннадий Гудков заявил, что по данным сразу пяти источников, у Путина совсем "едет крыша". Он уточнил, что у лидера РФ усугубились проблемы с ментальным здоровьем, его "проблему" сложно скрыть от окружающих.

Гудков указал, что Путин иногда не осознает реальность событий и, очевидно, больше не способен к критическому мышлению.

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