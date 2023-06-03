Выяснилось, что бесплатно спастись от обстрелов российской армии жителям Белгородской области не получится. За каждого ребенка нужно платить.

Власти Шебекино (Белгородская область) требуют с родителей деньги за эвакуацию детей из-под обстрелов собственной армии.

На платную "услугу" массово пожаловались российские мамочки в социальной сети "ВКонтакте". В группе "В Шебекино" одна из них написала, что ей пришлось заплатить 6 тысяч за эвакуацию двоих детей в Воронежскую область.

"Крик души!!! Слава богу, вчера отправила детей в лагерь в Воронежскую область. Чего стоило добиться того, чтобы попасть в списки! Обещали все бесплатно будет, а в последний момент сказали, что надо доплатить за проезд. И так за двоих 6 тысяч рублей пришлось заплатить…. пришлось выложить последнее, что было", - указала она.

В ответ некоторые комментаторы написали, что, судя по всему, "величие" их России - бутафорское.

Другая россиянка отметилась публикацией в официальной группе главы администрации Шебекинского городского округа Владимира Жданова. Она спросила, почему за эвакуацию детей должны платить родители, тогда как ранее сообщалось, что их поездку в Воронежскую область оплатят бюджетными средствами.

В ответ Жданов фактически признал, что эвакуироваться бесплатно не получится: "Такое решение принято, чтобы не везти детей на школьном автобусе на дальнее расстояние", - указал он.

Власти Белгородской области объявили эвакуацию - что известно

Напомним, что 30 мая местный губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков объявил о планах эвакуировать из города Шебекино детей. Как известно, на данный момент там идут бои партизанов Легиона "Свобода России" и "Российского добровольческого корпуса" с силовиками РФ за "свободу" России.

Тогда Гладков сообщил, что детей эвакуируют в несколько областей. 31 мая в Воронежскую область выехали 300 подростков. Однако по словам местных, "спасение" детей проводилось не бесплатно.

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