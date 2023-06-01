Оппозиционер Геннадий Гудков заявил, что информацию о том, что у российского лидера есть проблемы с ментальным здоровьем подтвердили несколько источников.

Президент РФ Владимир Путин имеет реальные проблемы с психикой и не может критически оценить ни свой провал с войной против Украины, ни проигрышное положение на международной арене.

Деталями о состоянии Путина поделился российский оппозиционер Геннадий Гудков: "У меня складывается такое впечатление, что дедушка действительно не в адеквате, "кукухой" тронулся", - указал Гудков в эфире программы "Балаканка".

В России рассчитывают на долгое правление Путина, и сам диктатор также пребывает в уверенности, что он все еще что-то "решает" в международном пространстве, хотя бы за счет своих связей с Китаем, указал оппозиционер.

"Путин не понимает до конца, по крайне мере, точно не понимает всего трагизма его собственного поражения...Надо понимать, что по всей вероятности что-то в его психике, в его, так сказать, ментальном здоровье произошли какие-то сдвиги. Мне это уже не первый источник говорит. Либо он сверх талантливый актер, во что я не верю, либо он действительно не понимает, что все идет к финальному драматическому и даже трагическому для него лично концу", - отметил он.

По его словам, обычное население также осознает слабость российского лидера: примерно 20% еще позволяют себе заблуждаться, а 35-40% - все понимают. Гудков указывает, что даже в самые "мрачные дни войны" минимум 30% населения выступало против Путина и против боевых действий: "Другой вопрос, что они подавлены, зашуганы, находятся под гнетом", - заявил он.

"Идет процесс падения рейтинга Путина, нарастание негатива к войне, ко всему тому, что происходит, и это будет иметь для Путина, я очень надеюсь, катастрофические последствия в ближайшем будущем", - подчеркнул Гудков.

Путин удивил своим заявлением о России

Напомним, что сегодня в День защиты детей российский диктатор Владимир Путин отметился странной шуткой во время эфира, заявив, что Россией, как государством, управлять "бесполезно".

Этим он "нарвался" на критику российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), который заявил, что этим Путин объяснил неспособность контролировать своих прихвостней Пригожина и Кадырова, которые сегодня снова публично поссорились.

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