Буданов отметил, что величие российской армии оказалось мифом.

Режим президента РФ Владимира Путина является "посмешищем", а трансформация этой страны пойдет на пользу миру.

Как заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью каналу ABC News, касательно будущего России есть несколько сценариев, однако не стоит бояться ее трансформации, поскольку она пойдет на пользу всему миру.

Он отметил, что режим Путина - это "посмешище для всех", а российские войска вынуждены защищать временно оккупированные территории Украины, однако ненадолго.

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Буданов подчеркнул, что РФ больше не представляет военной угрозы миру, а рассказы о ее потенциале - всего лишь выдумка. При этом он отметл, что сам Путин понимает, что у его страны большие проблемы, поэтому он и его окружение пытаются снять с себя ответственность за войну против Украины.

Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Российской Федерации бросят на фронт все и всех, кого удастся забрать, чтобы отложить свое поражение в войне против Украины.

Министр обороны Алексей Резников считает, что РФхочет начать новую волну наступления в феврале.

По данным Генштаба, потери России в Украине за сутки возросли на 720 оккупантов. Теперь общие боевые потери противника в нашем государстве составляют более 108 тыс. человек.

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