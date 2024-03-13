Зато диктатор отметил, что "работает в интересах России и народа".

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы не чувствует себя "вершителем судеб".

В интервью пропагандистским "РИА-Новости" и Дмитрию Киселеву Путин заявил, что "работает в интересах России и народа", а не вершит судьбы, отправляя сотни тысяч своих военных на войну.

"Я просто работаю в интересах России, в интересах нашего народа. Но так, чтобы я чувствовал себя каким-то там вершителем мировых судеб, такого нет", - заявил Путин.

Выборы Путина в РФ - детали

В России уже начали подготовку к концерту по случаю предстоящей "победы" Владимира Путина на так называемых выборах президента, которые состоятся 18 марта.

По информации российского оппозиционного издания "Новая газета Европа", руководитель московского студенческого волонтерского центра Анастасия Борисова создала специальный чат для "Вип-фанзоны" митинга, который состоится на Красной площади.

Для того, чтобы войти в "Вип-фанзону" участники должны ввести свои паспортные данные, чтобы их проверили в Федеральной службе охраны, возможно, на мероприятии будет присутствовать и российский диктатор Владимир Путин.

Вас также могут заинтересовать новости: