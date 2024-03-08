Вероятно, на этом концерте будет присутствовать и российский диктатор Владимир Путин.

В России уже начали подготовку к концерту по случаю предстоящей "победы" Владимира Путина на так называемых выборах президента, который состоится 18 марта.

По информации российского оппозиционного издания "Новая газета Европа", руководитель московского студенческого волонтерского центра Анастасия Борисова создала специальный чат для "Вип-фанзоны" митинга, который состоится на Красной площади.

Для того, чтобы войти в "Вип-фанзону" участники должны ввести свои паспортные данные, чтобы их проверили в Федеральной службе охраны, возможно, на мероприятии будет присутствовать и российский диктатор Владимир Путин.

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Когда член чата спросил, почему в сообщении сразу написали "президента Путина", то его отредактировали просто на "президента".

Борисова сообщила, что на митинге будут выступать группа "Любэ", Григорий Лепс, Стас Михайлов и певица Валерия. Также на мероприятии, вероятно, выступит российский музыкант SHAMAN.

Кроме того, билеты на концерт, который состоится 18 марта, распространяют среди студентов в университетах. Им пообещали раздать мерч и отпустить от учебы на весь день.

Выборы президента РФ: последние новости

Известно, что выборы президента в России продлятся в течение трех дней, а именно с 15-17 марта. Кроме того, Кремль вписал в Конституцию РФ сразу шесть регионов Украины, а именно АР Крым, город Севастополь, а также Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, поэтому на оккупированных территориях тоже будут проходить так называемые выборы.

В то же время в СНБО объяснили, почему украинцам на ВОТ лучше не участвовать в голосовании на "выборах" Путина.

"Эти заявления лишний раз свидетельствуют, что "президентские выборы" на ВОТ пройдут с максимальными нарушениями и фальсификациями. Оккупационная власть на самом деле хочет лишь легитимизировать полномасштабное вторжение и повысить поддержку Путина. Также "выборы" дают возможность россиянам собрать больше информации об украинских гражданах для дальнейшей насильственной паспортизации, мобилизации, выявления "неблагонадежных" жителей", - отметили в ведомстве.

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