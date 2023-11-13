Депутат верхней палаты праламента РФ считает, что женское образование мешает процветанию России.

В российском парламенте призвали ограничить получение высшего образования молодежью и в особенности девушками. С таким предложением выступила член Совета Федерации (верхняя палата парламента РФ) от Челябинской области Маргарита Павлова.

По ее мнению, российские власти должны серьезно озаботиться духовно-нравственным воспитанием девушек, чтобы вытащить Россию из демографической ямы. Павлова уверена, что их нужно настраивать на рождение детей, а не на получение образования.

"Нужно перестать плодить количество молодых людей, которые получают высшее образование, которое потом, по сути, ни к чему не приводит их. Они либо начинают работать по совершенно иным специальностям, или еще что-то. И вот этот поиск себя затягивается на долгие года, и в результате упускается вот эта детородная функция", – заявила депутат российского парламента.

Ситуация в России – последние новости

Как писал УНИАН, недавно патриарх РПЦ Кирилл придумал, как повысить демографию в России. Во время одной из проповедей он заявил, что кремлевскому режиму необходимо просто запретить аборты в РФ.

"Действительно, мы нуждаемся в большем количестве людей, это факт очевидный, его все признают: и политики, и социологи... Если эту проблему решим, если научимся отговаривать женщин от аборта, сразу статистика пойдет вверх", – сказал российский патриарх.

Также мы недавно рассказывали, что глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко предложила создать в России "министерство счастья". Оно якобы должно давать оценку, насколько тот или иной закон будет делать россиян счастливыми.

Вас также могут заинтересовать новости: