По его словам, путь к улучшению демографической ситуации зависит от того, разрешат ли россиянкам делать аборты.

Скандальный патриарх Кирилл придумал, как повысить демографию в России.

Во время одной из проповедей одиозный глава РПЦ заявил, что кремлевскому режиму необходимо просто запретить аборты в РФ.

"Действительно, мы нуждаемся в большем количестве людей, это факт очевидный, его все признают: и политики, и социологи... Если эту проблему решим, если научимся отговаривать женщин от аборта, сразу статистика пойдет вверх", - заявил он.

Другие заявления патриарха Кирилла

В апреле 2023 года руководитель РПЦ заявил, что российские оккупанты в Украине воюют" за будущее " России. В то же время вражду между россиянами он назвал равносильной измене родине.

Во время пасхальной речи он отметился очередным циничным заявлением. Кирилл обратился к "малороссам" (очевидно, он говорил об украинцах – УНИАН), живущих на "русской земле" и потребовал от них мира – то есть, капитуляции перед РФ. Не обошлось и без заявлений о "братских отношениях".

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