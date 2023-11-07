Оно будет заботиться о том, как сделать россиян более счастливыми людьми.

Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что россиянам необходимо еще одно министерство.

Как заявила Матвиенко в эфире одной из программ на федеральном канале, она предлагает создать "министерство счастья". Оно якобы должно давать оценку, насколько тот или иной закон будет делать россиян счастливыми.

"Я мечтаю... Даже предлагала: давайте создадим в России министерство счастья. То ведомство, через которое будут проходить все решения и законы на предмет того, делает ли это людей счастливее", - заявила Матвиенко.

Она призналась, что пока ее идею о "министерстве счастья" поддерживает ограниченное количество людей. Впрочем, "министром" может стать каждый.

Русский мир - последние новости

Как вы знаете, русский мир живет бесконечным потоком кринжевых новостей. Российские пенсионеры не устают удивлять цивилизованный мир кринж-новостями. Ранее во Владивостоке 74-летняя Нина Магда заявила на кафе за то, что там продают брелоки с вражеским флагом. Нет-нет, не Украины, а Великобритании.

Впоследствии в Казани россиянин пришел на суд к матери и сам попал за решетку на семь суток ареста. Приставы заметили у него на шее татуировка с гербом Третьего Рейха.

Вас также могут заинтересовать новости: