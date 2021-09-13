Для этого президент РФ с министром обороны посещают Сибирь.

Российский президент Владимир Путин под влиянием министра обороны РФ Сергея Шойгу увлекся шаманскими обрядами и для участия в них посещает периодически Сибирь.

Об этом рассказал журналист-международник Иван Яковина в эфире телеканала "Украина 24".

В частности, он сообщил, как в середине прошедшей недели Путин внезапно бросил все дела и вместе с Шойгу отправился в Сибирь. По официальной версии - для отдыха.

"По словам многочисленных источников в Москве, Путин и Шойгу время от времени ездят в Сибирь не просто отдыхать, а они там совершают всякие шаманские обряды. После истории с якутским шаманом Александром Габышевым, в которого Путин сильно поверил, а также под влиянием тувинца Шойгу Путин стал верить в это оккультное течение и стал регулярно проводить соответствующие обряды. Для этой цели в безлюдном месте в Сибири на берегу реки Хемчик даже построили специальное капище в виде золотой юрты", - рассказал он.

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Журналист добавил, что эта юрта недавно стала объектом исследования российских СМИ.

"Какие жертвы, каким демонам Путин и Шойгу приносили на этот раз, мы не знаем. Но известно, что когда они были в Сибири, по странному совпадению там же погиб министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев, которого официально называли преемником Путина. Как именно он погиб, никто не знает, официальные версии противоречат самим себе", - заявил журналист.

Внезапный визит Путина в Сибирь Яковина связал с предстоящими на тот момент переговорами с Александром Лукашенко.

"Путин хотел собраться с силами. Путин собрался выбить соглашение об интеграции из ослабленного Лукашенко, брать его тепленьким. Ритуалы помогли, у российского лидера получилось то, что он хотел, хоть и не на 100%. Лукашенко согласился полностью привязать экономику своей страны к России, о чем подписал аж 28 соглашений", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по данным социологов Группы "Рейтинг", к Путину негативно относятся более 80% украинцев.

Автор: Юрий Годован