Ранее российские СМИ растиражировали "героическую" версию гибели "главного спасателя" РФ.

Журналисты выяснили новые обстоятельства гибели главы МЧС России и бывшего охранника российского президента Евгения Зиничева под Норильском.

Об этом пишет Readovka.

Отмечается, что глава ведомства и оператор Александр Мельник погибли не в ходе учений под Норильском, а в нескольких километрах оттуда – на территории заповедника у водопада.

Как пишет издание, сами обстоятельства трагедии отличаются от официальной. Поскольку не Зиничев погиб, спасая оператора, а наоборот – Мельник утонул, когда спасал жизнь экс-охраннику Путина.

Читайте такжеМожно снимать фильм про апокалипсис: российский город засыпало пеплом (видео)Чиновник поскользнулся, подойдя к водопаду и упал в пропасть. Сама поездка имела туристический характер.

Ранее российская пропагандистка Симоньян поделилась героической версией смерти чиновника. Зиничев будто бросился в воду за поскользнувшимся оператором и разбился о камень. Она добавила, что и Зиничев, и оператор до трагического инцидента стояли на краю выступления.

8 сентября в МЧС России сообщили, что Евгений Зиничев погиб в Норильске во время межведомственных учений по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизни человека.

Зиничев возглавлял российское ведомство с 2018 года. До того работал преимущественно в спецслужбах. С 2006 по 2015 год работал в личной охране нынешнего президента РФ Владимира Путина.

В своей телеграмме на сайте Кремля Путин признался, что имел с Зиничевым дружеские отношения. Тепло о погибшем чиновнике также отозвался глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Автор: Иван Бойко