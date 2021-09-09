Путин и Лукашенко подписали 28 программ по так называемому "союзному государству".

В российском Кремле прошла пятая за год встреча президента РФ Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Сами переговоры продлились более 3 часов, а Путин и Лукашенко подписали 28 программ по так называемому "союзному государству".

Они договорились, что 1 декабря 2023 года будет подписан договор об объединении рынка газа России и Беларуси. Кроме того, предусмотрено создание единого рынка нефти и нефтепродуктов, а также договор о едином рынке электроэнергии.

"Я не исключаю, что может быть создан Союзный Парламент", - сказал Путин.

Лукашенко заявил, что равные права для субъектов хозяйствования Беларуси и РФ - это главный документ, рассмотренный на встрече с Путиным.

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Путин рассказал, что правительства договариваются о новой финансовой поддержке Минску, с сентября до конца 2022 г она составит порядка $630 млн.

Также планируется создание общего платёжного пространства в рамках "союзного государства".

Россия снимет все ковидные ограничения на авиасообщение с Беларусью.

Лукашенко также заявил, что благодарен Путину за политику "невмешательства в дела Беларуси по вопросу мигрантов".

Как сообщал УНИАН, Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что русские и белорусы – "практически единый народ".

Автор: Олег Давыгора