В России формируется четыре отдельные армии, подчиняющиеся разным лицам, заявил секретарь СНБО.

Алексей Данилов заявил, что в РФ фактически появляется минимум 4 армии. Вскоре они начнут конфликтовать между собой.

Как он отметил в интервью "НВ", у главы Чечни Рамзана Кадырова есть "своя собственная армия", которая условно не подчиняется министру обороны Сергею Шойгу.

Также у владельца частной военной компании "Вагнера" (ЧВК Лига) Евгения Пригожина есть "своя армия". Еще одна "армия" - у руководителя Росгвардии Виктора Золотова, а четвертую составляют военные, подчиняющиеся министру Шойгу.

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По убеждению секретаря СНБО, эти 4 армии начнут спорить между собой.

"На России происходит довольно непростая ситуация. Там на сегодня уже появляется по меньшей мере четыре армии. Как они будут между собой общаться, как будут участвовать в тех или иных вещах, пока сложно сказать. ... Вот эти четыре армии между собой рано или поздно начнут спорить. Я уже неоднократно подчеркивал: когда армия Кадырова начнет убивать русских на территории Российской Федерации – это только вопрос времени", – считает Данилов.

Кремль начал дискредитацию военного командования – что стоит знать

Ранее сообщалось, что в РФ начали активно критиковать военное командование, обвиняя военных в неудачах в войне против Украины.

Аналитики предполагали, что российский диктатор Владимир Путин будет пытаться сделать виновным в неудачах на войне против Украины военное командование, лично руководителя Минобороны РФ Сергея Шойгу.

В частности, публично за неспособность оперативно отреагировать на обострение ситуации военное командование раскритиковали лидер "вагнеровцев" Евгений Пригожин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Оба помогли России справиться с нехваткой живой силы для ведения войны в Украине.

Заявления Кадырова и Пригожина подхватили ток-шоу на федеральных каналах – критика военного командования впервые начала звучать на всю страну.

Эксперты предполагают, что Пригожин и Кадыров стремятся сместить министра обороны Сергея Шойгу. В то же время последствий за такие действия для обоих не было. Более того, Путин во второй раз с 24 февраля "повысил" Кадырова, дав ему звание генерал-полковника.

8 октября украинская военная разведка сообщила, что в Москве начался комплекс "мероприятий" направленных против военных, в частности, массовые задержания.

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