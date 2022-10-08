Они попробуют достичь незначительных наземных военных успехов в Донецкойобласти, чтобы сохранить свою популярность среди россиян.

Глава Чечни Рамзан Кадыров и российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют "поваром Путина", попытаются достичь незначительных наземных военных успехов на Донбассе, чтобы сохранить свою популярность и репутацию в российском информационном пространстве.

Об этом речь идет в свежем докладе аналитиков американского Института исследования войны (ISW).

В отчете говорится, что 6-7 октября российские силы постепенно продвигались в районе Бахмута и Авдеевки, вероятно, при поддержке наемников ЧВК "Вагнера" и кадыровцев в этом районе. Как пишет ISW, Пригожин направил тысячу своих солдат на укрепление позиций в Лисичанске после провала в Лимане.

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А Денис Пушилин, которого россияне назначили "временным исполняющим обязанности" главы оккупированной Донецкой области, даже присвоил Кадырову звание "героя ДНР".

Кроме этого, в отчете ISW отмечается, что на фронте ВСУ продолжали контрнаступательные операции вдоль дороги Кременная-Сватово на западе Луганской области.

В свою очередь российские силы продолжали занимать оборонительные позиции на севере Херсонской области, а источники, на которые ссылается ISW, сообщали о боях к северу и северо-западу от Херсона. Также российские войска продолжали наземные атаки в Донецкой области.

Ситуация с расколом в Кремле

На фоне провалов армии РФ Путин все равно продолжает думать, что в силах контролировать ситуацию. Недавно он сменил командующего Восточным военным округом. При этом Кадыров и Пригожин формируют опасный для Путина альянс, а министра оборны РФ Шойгу "сливают".

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