Священник последовательно готовит прихожан к проигрышу РФ.

Попы РПЦ уже готовят прихожан к поражению России на поле, заявляя о технологической беспомощности армии оккупанты перед Вооруженными силами Украины.

Как сообщает Телеграм-канал "Ищи своих", священник из оккупированных Ровенек Луганской области жалуется, что у ВС РФ нет боеприпасов, обмундирования, нехватка всего и вообще весь мир против них и ничего нельзя сделать.

"Не подвезли боеприпасы, нет обмундирования, во всем недостача... Поздно очнулись, поздно вскочили. Армия противника лучше вооружена. Против нас весь мир, весь технологический мир. Все против нас ополчились. Что мы можем против них сделать? Ничего", - сказал поп.

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Российские попы: последние скандалы

Священники РПЦ нередко попадают в скандальные инциденты. В частности, несколько месяцев назад в Иркутской области РФ священник "сдал" Федеральной Службе безопасности депутата из-за того, что тот поставил в церкви свечу за Украину, а в Белгородской области РФ священник во время похорон угрожал людям "набить рожу кадилом".

А совсем недавно в российском Омске задержали священника-педофила. Он жертвой стал школьник.

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