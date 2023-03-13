Странные "обряды" священника теперь расследует полиция.

В российском Омске задержали священника-педофила. Его жертвой стал школьник.

Как сообщает "База", в середине февраля пятиклассник Павел (имя изменено - УНИАН) зашел в гости к 35-летнему Николаю - настоятелю храма храма Нерукотворного образа Спасителя. В какой-то момент священник начал его добиваться.

По версии мальчика, он работал пономарем в храме, поэтому перед походом в церковь зашел к священнику. Дома иерей, по словам Павла, вдруг "начал трогать его там, где христианство запрещает".

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Несколько недель мальчик скрывал этот инцидент, но все же решился рассказать маме о случившемся. Женщина написала на Николая заявление. Теперь за такие "обряды" с мальчиком священнику грозит до 8 лет - его уже задержали.

Российские попы: последние скандалы

Российские священники нередко попадают в скандальные инциденты. В частности, несколько месяцев назад в Иркутской области РФ священник "сдал" Федеральной Службе безопасности депутата из-за того, что тот поставил в церкви свечу за Украину, а в Белгородской области РФ священник во время похорон угрожал людям "набить рожу кадилом".

Оскандаливаются и более влиятельные служители церкви. В частности, глава российской Патриаршей комиссии по делам семьи Димитрий Смирнов назвал ядерное оружие "замечательным изобретением".

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