На Хортице появится укрытие на 200 человек, которое будет защищать даже от радиации

На Хортице хотят построить противорадиационное бомбоубежище, где будет укрытие для людей и будет храниться музейная коллекция.

На территории Национального заповедника "Хортица" в Запорожье построят противорадиационное укрытие на 200 человек. Как сообщила пресс-служба Министерства культуры и стратегических коммуникаций, правительство уже утвердило порядок финансирования за счет государственного бюджета.

В Минкульте отметили, что здание будет выполнять двойную функцию: это будет и хранилище для более 100 тысяч музейных экспонатов, а в случае особой опасности станет противорадиационным укрытием для посетителей и работников заповедника.

"Во времена войны защита культурного наследия является одним из государственных приоритетов. Поэтому мы создаем условия, в которых культура сможет жить во время самых больших вызовов. Речь идет не только о сохранении музейных экспонатов и нашей исторической памяти в условиях войны, но и о защите людей. Хортица заслуживает современных решений, которые сочетают культуру, безопасность и устойчивое развитие", - цитирует пресс-служба слова и.о. министра культуры и стратегических коммуникаций Татьяны Бережной.

Видео дня

В министерстве отмечают, что впервые в истории заповедника появится защитное сооружение такого уровня. Проект повысит уровень безопасности для жителей и гостей Запорожья, обеспечит сохранение уникальной музейной коллекции даже в самых сложных условиях. Также он соответствует целям устойчивого развития и принципам безбарьерности.

Обустройство защитных сооружений в Украине

Напомним, что Кабмин выделил средства на строительство укрытий в школах. В первую очередь их будут строить в регионах, приближенных к боевым действиям - Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Сумской и Черниговской областях.

Вас также могут заинтересовать новости: