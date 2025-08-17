Диктатор выдвинул несколько ключевых условий для прекращения войны. Ожидается, что Трамп обсудит это с Зеленским.

Во время саммита на Аляске российский диктатор Владимир Путин озвучил президенту США Дональду Трампу предложения Кремля об урегулировании войны в Украине.

Международное агентство Reuters публикует список требований Путина к Украине. По словам источников, требования диктатора касается территорий, санкций и русского языка в Украине.

Ключевые требования Путина:

Украина должна отвести войска из Донецкой и Луганской областей;

Россия заморозит линию фронта на юге (Херсон, Запорожье);

Москва вернет небольшие участки Харьковской и Сумской областей;

Украина откажется от вступления в НАТО, но получит "гарантии безопасности" за пределами альянса;

Крым будет признан российским;

часть санкций против РФ должна быть снята;

русский язык и Русская православная церковь получат официальный статус.

В пятницу в интервью Fox News Трамп заявил, что стороны "в основном пришли к согласию", но окончательное решение должен принять Киев. Президент Зеленский приедет в Вашингтон в понедельник для переговоров с Трампом.

Киев уже отверг любые уступки территориями, в частности в Донецкой области, которая считается ключевым рубежом обороны. Европейские лидеры также отметили, что формальное признание Крыма российским и уступки в вопросе Донбасса неприемлемы.

Как сообщал УНИАН, западные источники ранее заявляли, что Кремль требует, чтобы Украина уступила Донецкую область, части которой сейчас контролирует Киев. В ответ Путин пообещал заморозить линию фронта и прекратить дальнейшие наступательные действия.

По информации СМИ, требования были озвучены во время встречи Путина с Трампом на Аляске. В понедельник Трамп планирует представить эти условия президенту Украины Владимиру Зеленскому в Вашингтоне.

Взамен Трамп обещает Украине гарантии безопасности "вроде статьи 5 НАТО". Европейские лидеры обеспокоены, что Зеленский откажется от уступок, что может обострить отношения с США.

