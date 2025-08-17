В воскресенье, 17 августа, магнитной бури на Земле не ожидаетя. По данным Geomag, период 16-17 августа пройдёт под знаком спокойной геомагнитной обстановки. А вот 17-18 августа ожидаются воздействия до уровня ACTIVE, то есть возможны кратковременные возмущения без магнитной бури
По данным SpaceWeatherLive и NOAA, 17 августа характеризуется умеренно спокойной обстановкой. Kp-индекс будет около 2, что остаётся далеко от начала магнитной бури (магнитная буря начинается с Kp = 5).
На практике это означет, что самочувствие большинства людей останется без изменений. Только особо метеочувствимые могут слегка почувствовать усталость или снижение тонуса.
Магнитные бури - как они влияют на человека
Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные солнечной активностью. Большинство людей их почти не ощущает, но считается, что у метеочувствительных могут возникать головные боли, слабость, раздражительность, скачки давления, нарушение сна и другие симптомы.
Врачи советуют в такие дни больше отдыхать, пить достаточно воды, избегать перегрузок и следить за самочувствием. Особенно это важно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Радиосигнал, которого никто не ожидал: "зомби-спутник" 1964 года удивил ученых
- Грядет Кровавая ночь: что принесет человечеству самое долгое лунное затмение
- Масштабы впечатляют: ученые обнаружили одну из крупнейших черных дыр массой 36 млрд Солнц
- В этом месяце в утреннем небе появится "парад планет": как его увидеть