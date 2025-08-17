Температура в некоторых областях снизится до +23°...+27°.

В конце недели, 17 августа, погода в Украине будет нестабильной. На юге, востоке и практически по всему центру сохранится солнечная, сухая и жаркая погода с температурой +31°...+33°. В то же время на севере и западе пройдут дожди, а вместе с ними снизится и температура. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Жителей Западной Украины сегодня ждет похолодание. Температура тут снизится до +23°...+27°, только на Закарпатье еще будет до +29°. Местами ожидаются дожди и грозы.

На севере страны погода тоже изменится. Тут столбики термометров снизятся до +24°...+26°, в Сумской области - до +28°. Местами также пройдут дожди.

На востоке жара усилится. Тут в течение дня будет практически безоблачно, а воздух прогреется до +31°...+32°.

В большинстве центральных областей будет ясно и безоблачно. Температура тут поднимется до +30°...+33°. Исключение - Винницкая область, где столбики термометров покажут +28° и есть вероятность небольшого дождя.

Жителей юга Украины снова ждет ясная и безоблачная погода с большим количеством солнца. Температура днем тут будет от +28° до +33°.

17 августа - какой сегодня праздник, приметы погоды

17 августа - Авдотьин день. В этот день собирают лук и чеснок, последние огурцы. Считалось, что с этого дня идут дожди, вредные для сена, поэтому его надо как можно быстрее убрать с лугов.

