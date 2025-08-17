В социальной сети пользователи поделились своими предпочтениями.

Поесть любят все - людей, которые индифферентно относятся к пище, меньше, чем тех, кто не откажется от вкусной еды. Одинаковые блюда на разных людей могут производить разное впечатление. То, что самое невкусное в мире для одного человека, может быть лучшим угощением на свете для другого. Более того - даже близкие друзья могут не сойтись во мнениях, обсуждая, где самая вкусная кухня.

Какие самые невкусные блюда - мнение украинцев

В социальной сети Threads пользователи обсудили, какую еду считают самой невкусной. Более того - нужно было назвать продукт или блюдо, которое человек просто "не переваривает" в то время как другие едят с удовольствием.

Мужчина под ником volkovws начал обсуждение, написав такой тред:

"Блюдо, которое "все любят", а ты ел раз - и до сих пор вспоминаешь с ужасом. Я начну". В комментариях он назвал таким блюдом пасту с чернилами каракатицы, добавив, что вообще считал это десертом.

Другие пользователи ему ответили, предложив свои варианты того, какая еда считается невкусной по их мнению:

"Крабовые палочки. Когда мама варила их на салат, я бежала подальше из кухни. Тошнило от одного только запаха. До сих пор их ненавижу".

"Соленый консервированный арбуз. Чуть не стошнило от него".

"Сало\шкварки. Это же ужас, зачем вы тащите это в рот?".

"Пирожки с ливером".

"Манная каша. В детстве иногда заставляли ее есть, я ее в рот… а она назад".

"Холодец. Мутное соленое-перченое желе, хотя и с мясом".

"Фаршированный перец".

"Окрошка. Сколько раз ни пробовала "ты просто не ела нормальной, на самом деле это очень вкусно", и все равно помои".

"Селедка под шубой. Ну как ЭТО можно есть?".

"Матча. Пробовала несколько раз в разных кофейнях и по разным ценам, но ни разу не зашла. Мне на вкус как будто бы это запаренная трава в воде, в которой мыли рыбу".

"Устрицы. Как будто кто-то высморкался в море, и ты это сербнул".

"Кровянка, холодец, сальтисон, изделия с ливером".

"Домашнее молоко, которое пахнет коровой. Не воняет, но запах специфический есть. Я городской ребенок, выросла на молоке, которое пахнет водой. Не могу это пить. А козье - это вообще феее".

Одна из участниц обсуждения также озвучила свой список. Важно заметить, что он оказался немаленьким. Девушка назвала все блюда с баклажанами, язык заливной и его разновидности, все, что с тыквой, любые молочные каши, жареную рыбу в кляре, кипяченое молоко, борщ со сметаной, вареное мясо, котлеты на пару, окрошку, киви, петрушку, сельдерей, зеленый борщ, маслины, консервированный зеленый горошек, рыбные котлеты, любые блюда с черносливом, уху, соленую кутью, хурму, торт "Пьяная вишня" и утку.

Были и те, кто объяснил, почему у них такое отвращение к той или иной пище. Пользователь под ником ookiifuna рассказал историю из своего детства: "Я был в подготовительном классе (типа нулевой) перед школой. Нас кормили молочным супом с вермишелью. Я не мог это есть, отказывался. Вышла главная повар (назвать ее поварихой я не могу, так как у нее были усы) и заставила меня съесть все остатки из кастрюли. Меня вырвало прямо там. С того дня началась моя личная перманентная революция против **** авторитетов".

Некоторые юзеры отнеслись к "гурманам" с юмором - так, девушка под ником bubilette попросила всех участников опроса выслать все устрицы, кровянку, сало и холодец на 63 отделение Новой почты во Львове и заранее поблагодарила сограждан.

