Европейские лидеры хотят попытаться максимально повлиять на переговорный процесс, потому что не хотят оставлять инициативу Путину.

Европейские лидеры прилагают все усилия, чтобы повысить шансы украинского президента Владимира Зеленского на переговорах с президентом США Дональдом Трампом и отправят вместе с ним своих сильнейших переговорщиков.

По словам двух европейских дипломатов и источника, знакомого с ситуацией, разрабатываются планы отправить вместе с Зеленским в Вашингтон как минимум одного из любимых собеседников Трампа, президента Финляндии Александра Стубба, пишет Politico.

Идея заключается в том, что Стубб может помочь предотвратить обострения между Трампом и Зеленским и убедить президента США включить Европу в дальнейшие переговоры.

Издание отметило, что Европа и Украина рассматривают встречу в понедельник как ключ к тому, чтобы Трамп не согласился на неприемлемые для них требования российского диктатора Владимира Путина, такие как передача РФ оккупированных украинских земель.

Европейские союзники Украины также стремятся избежать очередной форс-мажорной ситуации со стороны Зеленского, которая может подорвать отношения в этот непростой момент.

По словам источника издания, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который установил тесные отношения с Трампом, также может поехать в Вашингтон.

"Итоги встречи на Аляске обеспокоили Европу, поскольку Трамп поверил значительной части аргументов Путина", - сказал Камиль Гранд, бывший высокопоставленный чиновник НАТО.

Дело в том, что Трамп отказался от анонсированных санкций против России в случае, если встреча не приведет к прорыву, и перешел от стремления к немедленному прекращению огня к всеобъемлющему соглашению, используя формулировки, близкие к фразам Путина.

"Встреча не рассматривается как полная катастрофа, но европейцы обеспокоены направлением развития событий. Отсюда и стремление избежать новой драмы во время предстоящего визита Зеленского", - добавил Гранд.

Издание отметило, что хотя публично Европа и Украина выглядели оптимистично, в частном порядке официальные лица с опаской отнеслись к торжественному возвращению Путина на Запад, где он обеспечил себе видимость глобальной легитимности, не делая при этом тех жестов в сторону мира, к которым стремились США, Европа и Украина.

"Они хотят попытаться максимально повлиять на переговорный процесс, потому что... не хотят оставлять инициативу Путину", - заявил Джузеппе Спатафора, бывший сотрудник НАТО, и добавил, что у европейцев есть влияние, но оно ограничено.

Визит Зеленского в США

После встречи на Аляске, Трамп заявил, что ждет у себя Зеленского, чтобы обсудить дальнейшие шаги по завершению войны в Украине.

Зеленский уже отреагировал и заявил, что готовится к этой встрече.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявлял, что Европа также намерена участвовать в любых переговорах относительно Украины, поскольку от этого зависит и европейская безопасность.

