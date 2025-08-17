MamaRika заинтриговала поклонников.

Популярная украинская певица MamaRika, которая в 2021 году родила первенца, намекнула на вторую беременность.

Такие слухи распространились после премьеры новой песни артистки под названием "Один вопрос" и видеоработы к ней. В частности, в тексте композиции внимательные поклонники заметили строку: "Спочатку ми удвох, а потім ми утрьох, а зараз вчотирьох молимось". Поговаривают, MamaRika имела в виду, что вдвоем - это с мужем Сергеем Середой, втроем - это вместе с сыном Давидом, а вчетвером - это уже намек на второго ребенка, и начали активно поздравлять исполнительницу с будущим пополнением:

"Вчетвером? Как я радуюсь за вас от всего сердца️️️! Ждала услышать об этом именно в песне️, получилось очень нежно и прекрасно"

"Поздравляем вашу семью"

"Легкой беременности"

"Ждем пополнения в семье".

К слову, позже артистка вышла на связь с подписчиками. Она ни подтвердила, ни опровергла предположения поклонников, а лишь отреагировала так:

"Что несется?! Заснула мамой Давида, а проснулась многодетной".

Напомним, MamaRika находится официально четыре года в браке с юмористом Сергеем Середой. Их свадебная церемония состоялась в Тайланде. Сейчас пара воспитывает общего сына Давида, которому 4 года.

