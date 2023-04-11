Закон закроет выезд за границу гражданам, которых включат в реестр мобилизованных.

Росиийская Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных и вводит электронные повестки.

"Реестр воинского учета формируется военными комиссариатами в порядке, установленном правительством Российской Федерации, в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса", - говорится в документе.

Из него также следует, что электронные повестки будут дублировать бумажные. Их могут направлять военнообязанным в письменной форме под расписку или заказным письмом с уведомлением о вручении. Электронная повестка будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете.

Видео дня

Причем если повестка не считается врученной в письменной или электронной форме, она будет считаться таковой по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток.

"В повестках должны быть указаны правовые последствия невыполнения гражданами изложенных в них требований", - отмечается в законопроекте.

Какие особенности закона и его ограничения для россиян:

Реестр воинского учета будет формироваться в автоматизированном режиме.

Уточняется, что подлежащие призыву граждане обязаны получать повестки.

Предполагается запрещать выезд из страны получившим повестку гражданам до их визита в военкомат.

Среди других мер - ограничение на право управления автомобилем для уклониста, если он не пришел по повестке в течение 20 дней с ее получения.

Зачисление в запас может осуществляться без личной явки в военкомат на основании сведений о гражданах.

По словам главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова, создание единой базы данных позволит минимизировать количество вызовов в военкомат для уточнения данных воинского учета, саму систему сделает прозрачной, а сведения актуальными. Кроме того, многие операции станут проводиться без обязательного личного присутствия военнообязанного - например, первичная постановка на учет или зачиcление в запас. Однако медкомиссия и профессиональный отбор возможны только в результате личной явки.

Закон об электронных повестках - что предшествовало

В России собрались упростить процедуру получения э-повесток на фоне подготовки Украины к весеннему контрнаступлению. При этом чиновники РФ утверждают, что проведение мобилизации сейчас в стране якобы не планируется.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что законопроект о едином реестре военнообязанных связан не с мобилизацией, а с воинским учетом.