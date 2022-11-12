Сюда относятся разнообразные разработки и военные комплексы, которые не попали под серийное производство.

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о якобы возможном использовании "экспериментального вооружения" РФ на поле боя в Украине. Производителям предлагают испытывать в нашей стране разные разработки и военные комплексы, которые не поставлены на конвейер.

Как сообщил Рогозин пропагандистским СМИ, инспекторская группа "Царские волки" предлагает применять "перспективное оружие и военные комплексы" на войне. Разработчики якобы смогут проверить их в полевых условиях.

"Я шесть с половиной лет работал в правительстве Российской Федерации и глубоко в курсе тех же новых разработок. Часть из них по разным причинам просто не пошла в серию. Эти коллективы существуют, и для них мы сейчас даем возможность применить их средства", — заявил Рогозин.

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По словам бывшего главы Роскосмоса, две трети из компаний, которые сотрудничают с "Царскими волками" — это частные предприятия. Остальные — коллективы из состава Ростеха и Роскосмоса.

Россия теряет военную технику в Украине: последняя информация

По данным Генштаба ВСУ, сегодня, 12 ноября, потери России в Украине превысили 80 тысяч человек личного состава. Украинские защитники также уничтожили более 17 тысяч единиц разнообразной техники – от танков до РСЗО и беспилотников.

Во время бегства с правого берега Днепра в Херсонской области оккупанты бросили танки, артиллерийские установки и бронемашины. Весь этот "ленд-лиз" будет осмотрен, отремонтирован при необходимости и отправлен в ВСУ.

Советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань добавил, что большое количество техники рашисты бросили в районе Каховской ГЭС. ВСУ достались целые колоны боевых машин и полные бензовозы.

Украинские воины 1-го батальона 28-й механизированной бригады ВСУ вернули вертолет, который ранее захватили оккупанты. Предположительно, геликоптер удалось захватить в районе Чернобаевки.

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