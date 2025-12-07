Работать оно будет в любом случае, но для наилучшего опыта использования стоит знать эти нюансы.

При подключении флешки к ПК кажется, что разъёмы USB на компьютере одинаковые. И это так, любое USB-устройство заработает в любом USB-разъёме. Но от типа этого разъёма зависит скорость передачи данных, и здесь уже нужно разобраться.

Современные ПК оснащаются сразу несколькими USB-A портами разных поколений - от старых USB 2.0 до более быстрых USB 3.1 и выше. Все они совместимы между собой, но если подключить современный накопитель к старому разъёму, скорость передачи данных упадёт до уровня этого порта.

Например, USB 2.0 значительно медленнее USB 3.1, и даже если устройство поддерживает высокий скоростной стандарт, оно будет работать в рамках возможностей более старого разъёма. Обратная ситуация работает так же: старый накопитель не станет быстрее от подключения к новому порту.

От поколения порта зависит не только скорость, но и мощность. USB 2.0 способен выдавать до 2,5 Вт, USB 3.1 - около 4,5 Вт, а USB4 - до 100 Вт. Поэтому современные устройства, например смартфон или портативная консоль, будут заряжаться заметно быстрее от нового порта.

Определить, какой порт перед вами, помогают подсказки в виде цвета рамки. Синие разъёмы - это USB 3.0, фиолетовые - варианты USB 3.1, красные - USB 3.1 Gen 2 или USB 3.2, чёрные и серые чаще всего соответствуют USB 2.0. В Windows характеристики портов можно посмотреть через диспетчер устройств, а на macOS - в системной информации.

