Кремль подтвердил, что для Рогозина готовят другую должность.

Президент России Владимир Путин своим указом уволил Дмитрия Рогозина с должности гендиректора госкорпорации "Роскосмос".

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Освободить Рогозина Дмитрия Олеговича от должности генерального директора государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос". Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", — говорится в тексте указа.

Путин назначил на эту должность Юрия Борисова, бывшего вице-премьера по оборонной промышленности.

Как сообщил в комментарии российскому пропагандистскому агенству "РИА Новости" пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, для Рогозина готовят другую должность.

"Рогозин со временем будет трудоустроен, у него будет новая работа, Кремль об этом своевременно сообщит", - сказал Песков.

Ранее издание "Медуза" со ссылкой на источники сообщало, что Рогозин может в скором времени занять пост главы администрации президента РФ. В то же время не исключали, что Рогозина могут сделать помощником Путина, и он станет кремлевским куратором по Донбассу. По словам собеседников издания, Путин давно любит Рогозинап и даже готов ему дать должность вице-премьера.

Напомним, Рогозин неоднократно "отличался" своими "патриотическими" высказываниями. В частности, после полномасштабного вторжения России в Украину, он неоднократно угрожал ядерным оружием.

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