Давление на поле боя, потери, а также угрозы союзников прекратить помощь могут быть рычагами принуждения Украины.

Продолжающиеся переговоры о прекращении войны являются "разочаровывающими и трагическими" для Украины. Однако нынешние предложения США могут быть лучше, чем Украина может получить в следующем году, в случае отказа от урегулирования в этом году. Об этом в колонке для The Guardian написал старший научный сотрудник и директор программы американского государственного управления в Фонде Карнеги за международный мир Кристофер С. Чиввис.

Он напомнил, что предложения "мирного плана", который представила американская сторона, предлагают "много России и мало Украине - кроме прекращения насилия". Также он отметил, что ни один украинский лидер не примет план без гарантий безопасности Украины.

Однако и отметил проблемы, перед которыми оказалась Украина на четвертом году войны. Он напомнил, что предыдущие мирные переговоры проходили в ситуации, когда Россией было оккупировано меньше украинских территорий. А Украина требовала возвращения Крыма или же возвращения на границы 2014 года. По мнению автора, эти требования Украины были "максималистскими" и "нереалистичными".

"Сосредоточение на них исключало более скромные предложения в то время, когда Россия все еще находилась под угрозой неудачного развития событий на поле боя и могла бы рассмотреть альтернативы - как она, похоже, ненадолго сделала в Стамбуле в апреле 2022 года", - написал автор.

Также он пишет, что Россия не согласится на вступление Украины в НАТО. И, наконец, предлагает обсудить с оккупантами вопрос украинских территорий на Донбассе, напоминая при этом о коррупционном скандале в украинской энергетике, которые ослабляют украинского президента.

"Россия еще больше углубилась в Донбасс, превратив землю в лунный пейзаж из мин, разбомбленных многоквартирных домов и деревьев, срубленных артиллерией. Однако многие сторонники Украины настаивают на том, чтобы Киев не уступал эту пустошь, хотя тенденции на поле боя за последние несколько месяцев свидетельствуют о том, что Украина, вероятно, все равно ее потеряет", - считает автор.

Также автор пишет, что пока взаимодействие Украины, европейских партнеров и США продолжается. Но "США и Трамп вполне могут отказаться". Чиввис напомнил о преимуществах России, которая, по его утверждению, остается "стабильной, военно способной и сохраняет поддержку Китая и других союзников, несмотря на экономические трудности, с которыми она сталкивается из-за санкций и массовых потерь на поле боя".

В итоге он предложил Украине принять результаты текущих переговоров, даже если они будут предлагать "слабые гарантии военного потенциала и безопасности":

"Это горькая пилюля, но это может быть последний шанс Украины завершить войну, сохранив суверенитет".

Он прогнозирует, что в случае отказа, в следующем раунде переговоров, которые могут случиться в следующем году, Украина будет иметь более слабое положение. А Россия, пишет он, может настаивать на отсутствии каких-либо гарантий безопасности или требовать, чтобы в Киеве присутствовали "ее собственные политические союзники". И в таком случае, делает вывод автор, Украина "больше не будет вести переговоры о сохранении своего суверенитета; она будет вести переговоры о деталях возвращения к вассальному статусу под руководством России".

Также Чиввис написал, что военные будут сопротивляться компромиссному варианту мирных переговоров, что "еще больше напряжет хрупкий гражданско-военный баланс в Украине". Однако отклонение этого предложения, вероятно, приведет к сокращению дальнейшей поддержки со стороны Соединенных Штатов. В том числе прекращению обмена разведданными и остановке поставок американского оружия, которое сейчас имеет возможность покупать для Украины Европа.

Роль партнеров Украины

В колонке автор также уделил внимание мотивам партнеров Украины. Он написал, что они могут рассматривать продолжение боевых действий как лучший вариант для себя: "Не потому, что это лучше всего для Украины, а потому, что это держит российскую армию подальше от них и дает им время для развития военного потенциала, необходимого для сдерживания российского наступления в будущем".

Он назвал эту логику ошибочно. Ведь, по его мнению, европейцы имеют больше времени, чем они осознают, чтобы защитить себя от России, которой "понадобятся годы, чтобы восстановить свой военный потенциал, чтобы она стала серьезной угрозой для НАТО".

Как писал УНИАН, в ноябре Соединенные Штаты передали Украине "мирный план" из 28 пунктов о завершении войны. Некоторые из этих пунктов пересекают красные линии Украины. В частности, отказ от НАТО, ограничение численности ВСУ и уход военных с территорий, которые Россия не смогла оккупировать силой.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина оказалась перед очень трудным выбором - либо принять эти сложные условия, либо потерять ключевого партнера. При этом Украина сейчас сталкивается с самым тяжелым давлением за все годы.

В то же время аналитики, которые комментировали последствия принятия этого "мирного плана" констатировали, что он не содержит гарантий безопасности для Украины. И если Россия в дальнейшем решит продолжить войну, то Украине придется обороняться самостоятельно.

