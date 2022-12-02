Путинские приспешники открыто заявляют, что мечтают "взять Киев, как когда-то Вену, Будапешт и Берлин".

Бывший директор "Роскосмоса" и батутный генерал Дмитрий Рогозин размечтался о "взятии" Киева. Как видим, в РФ уже не говорят об "освобождении" украинской столицы.

Соответственным бредом Рогозин разразился в эфире программы "Полный контакт" с Владимиром Соловьевым. Он уверен, что Россия "возьмет Киев":

"Относительно того, как это все закончится. Я действительно глубоко убежден, что мы Киев будем брать, не освобождать. Мы освобождаем Донбасс. Все остальное мы будем брать - так же, как мы брали Вену, Берлин, Будапешт. Брать! Потому что мы не можем физически оставлять нашим детям, нашим внукам эту проблему...".

Также приспешник Путина вдруг вспомнил об объявленных Россией целях войны против Украины. Он объяснил, что в его понимании означает "денацификация".

"Когда мы говорим "денацификация" – это что мы имеем в виду? Гордиться тем, что убили 300 украинских призывников в день или 1000 убили в день? Это бой, война. На самом деле никто уже друг друга не жалеет. По крайней мере, донецкие и луганские никого жалеть не собираются. Они настроены очень серьезно... Они пойдут до конца", – говорит он.

В ответ ведущий-пропагандист Соловьев выразил убеждение, что эта война надолго, ведь (здесь он повторил клише российской пропаганды, — УНИАН.) "это война с НАТО".

Планы России взять Киев

Российские оккупанты накануне полномасштабного вторжения в Украину были уверены, что их техника проедет с парадом по центральной улице Киева - Крещатику. Но рашистов удалось остановить на подступах к столице - огромная колонна так и не попала в город, к счастью.

Как ранее сообщали в ВСУ, российские оккупанты во время вторжения в Украину взяли с собой парадную форму. Они думали, что пройдут торжественным парадом по Крещатику.

Также не раз ранее звучали заявления, что РФ "возьмет Киев за три дня". Но все попытки оказались провальными. Армия России несет колоссальные потери на украинском поле боя.

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