У Путина обеспокоены привлекательностью Пригожина в России и среди сторонников "Вагнера" даже после его смерти.

Кремль обеспокоен симпатиками "Вагнера", поэтому пытался отвлечь внимание от похорон их главаря Евгения Пригожина. Впрочем, были и другие цели запутывания информации о захоронениях.

Об этом заявили аналитики Института изучения войны (ISW) в ежедневном отчете. Отмечается, что режим Путина предпринял несколько попыток замолчать или запутать сообщения о похоронах Пригожина. Это, вероятно, свидетельствует о том, что Кремль остается обеспокоенным привлекательностью Пригожина в России и среди сторонников "Вагнера" даже после его смерти.

Российские федеральные каналы в основном проигнорировали похороны Пригожина, вероятно, также в рамках запланированного Кремлем "освещения" похорон. Некоторые Telegram-каналы безосновательно предполагали, что Пригожин выжил в авиакатастрофе, что также могло быть информационной операцией, направленной на то, чтобы переполнить российское информационное пространство ложными сообщениями и отвлечь внимание от похорон Пригожина.

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По мнению аналитиков, российские чиновники могут изучать взгляды "военкоров" на Пригожина и его смерть, чтобы выявить и подвергнуть цензуре российских ультранационалистов, не имеющих явной связи с Пригожиным или"Вагнером".

Один из таких российских "военкоров" утверждал, что к нему обратились "агрессивные" рекламодатели, которые попросили его продвигать несколько Telegram-каналов, преувеличивавших тему гибели руководства"Вагнера" "почти в оскорбительной форме". Эта просьба была странной, поскольку Кремль и российские государственные СМИ "уже закрыли эту тему", и он отказался продвигать эти каналы.

Отказ побудил одного из рекламодателей обвинить его в поддержке мятежа и в том, что он выступает против президента России Владимира Путина и российской Конституции.

Этот "военкор" последовательно критиковал российское военное руководство и поддерживал командующего ВДВ России генерал-полковника Михаила Теплинского, ранее имевшего связи с Пригожиным.

Аналитики отмечают, что этот инцидент, по меньшей мере, свидетельствует о том, что российские "военкоры" самоцензурируют свои дискуссии о смерти Пригожина и освещают эту тему по образцу Кремля.

Кроме того, можно утверждать, что некоторые российские социальные медиа пытаются захватить российское информационное пространство, или же указывает на то, что российские чиновники пытаются выявить другие известные "ультранационалистические голоса", которые могут пропагандировать неповиновение режиму или военным, и связать их определенным образом с Пригожиным.

В ISW также добавили, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 30 августа подтвердил свою лояльность президенту России Владимиру Путину, продолжая попытки дистанцироваться от Пригожина.

Похороны Пригожина

Главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина похоронили 29 августа на Пороховском кладбище в Петербурге. Его могила расположена рядом с его отцом.

До этого было известно, что похороны Пригожина прошли в закрытом формате. В его пресс-службе отметили, что все желающие с ним попрощаться могут посетить Пороховское кладбище. В окружении погибшего Пригожина заявили, что его похороны провели в таком формате по желанию его родственников.

Администратор Пороховского кладбища в Петербурге, где похоронили главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина озвучила ранее неизвестные детали. Отмечается, что на похоронах было 20-30 человек и не было людей в военной форме. Также сообщается, что могилу Пригожина посетили, в частности, вдова и дочь.

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