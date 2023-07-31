Пригожин заявил, что ЧВК не планирует осуществлять новый набор.

ЧВК "Вагнер" приостановила набор наемников и отправила большую часть бойцов в отпуск после "напряженной работы", заявил глава группировки Евгений Пригожин.

"Пока мы не испытываем дефицита в личном составе, мы не планируем осуществлять новый набор. Большая часть наших бойцов находится в отпуске, постольку поскольку перед этим был длительный период очень напряженной работы", - сказал Пригожин в аудиосообщении, которое опубликовал близкий к "Вагнеру" телеграм-канал.

Прекращение верборвки в ЧВК "Вагнер" - подробности

Перед этим заявление о прекращении вербовки появилось в телеграм-канале "Оркестр Вагнера", в котором размещались объявления о работе в ЧВК. "В связи с наличием большого кадрового резерва в ЧВК "Вагнер" на данный момент отсутствует острая необходимость в наборе новых рекрутов", - сообщил канал.

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Ранее командование ЧВК "Вагнер" решило отпустить домой всех бывших заключенных, которые были наемниками группировки.

В Беларусь продолжают прибывать наемники частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко. По его словам, в настоящее время в Беларуси насчитывается более 5 тыс. "вагнеровцев".

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