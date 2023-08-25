Он говорит, что просили главаря ЧВК оставить амбиции.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал гибель главаря частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина "большой утратой для всего государства".

В своем Telegram-канале он написал, что долго дружил с ним и содействовал "в некоторых вопросах" по Ливии и Африке. По словам Кадырова, главарь боевиков внес большой вклад в проведение российской войны против Украины.

"Евгений Викторович был очень активен для своих лет, был важной персоной государственного масштаба. Но в последнее время он либо не видел, либо не хотел видеть полную картину происходящего в стране. Я просил его оставить личные амбиции в угоду делам первостепенной государственной важности. Все остальное можно было решить потом. Но такой уж он был, Пригожин, со своим железным характером и желанием добиться своего прямо здесь и сейчас", - добавил он.

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Гибель Пригожина: что известно

Как известно, 23 августа российские СМИ сообщили о падении самолета в Тверской области. По данным Росавиации, на борт этого самолета сел Пригожин, его командир Дмитрий Уткин и еще восемь человек.

Путин спустя почти сутки заявил, что Пригожин был "талантливым человеком сложной судьбы". Приближенные к "Вагнеру" каналы считают, что его ликвидировали "предатели России".

В Соединенных Штатах Америки заявили, что главарь "вагнеровцев", скорее всего, действительно был убит.

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