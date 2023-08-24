В Пентагоне не располагают како-либо информацией в пользу версии о сбитии самолета ПВО

В Пентагоне считают, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин действительно погиб в авиакатастрофе 23 августа, но не подтверждают версию со сбитием самолета ракетой "земля-воздух". Об этом заявил на брифинге представитель Пентагона Патрик Райдер.

"Я не буду вдаваться в подробности о том, как мы собираем информацию, кроме того, что наша первоначальная оценка, основанная на множестве факторов, заключается в том, что он, скорее всего, был убит", – сказал Райдер.

В то же время он добавил, что у Пентагона "на данный момент нет никакой информации", указывающей на то, что самолет был сбит ракетой класса "земля-воздух".

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"Мы считаем эту информацию неточной", - заявил Райдер.

По словам пресс-секретаря Пентагона, США все еще продолжают оценивать ситуацию и дополнительной информации о причинах авиакатастрофы пока нет. Он также отметил, что США продолжат следить за действиями "вагнеровцев" в Африке.

Гибель Пригожина - версии

СМИ узнали различные версии уничтожения самолета Пригожина, в частности, сообщалось, что на его борту или на шасси могла быть взрывчатка. Согласно еще одной из версий - борт сбил российский многоцелевой истребитель Су-35.

По наиболее популярной версии, циркулирующей сейчас в СМИ, самолет Пригожина сбила российская система ПВО.

В то же время официальные лица на Западе до сих пор отказывались подтвердить факт смерти Пригожина. Они отмечают, что пока располагают лишь общедоступной информацией.

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