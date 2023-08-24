Диктатор даже похвалил уничтоженного главаря ЧВК "Вагнер".

Российский диктатор Владимир Путин почти спустя сутки высказался о ликвидации главаря частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина.

Лидер россиян сделал фомальные заявления насчет авиактастрофы и самого Пригожина во время встречи с главарем боевиков "ДНР" Денисом Пушилиным. В частности, он выразил соболезнования родным жертв и даже сделал комплимент Пригожину - назвал его "талантливым бизнесменом".

Путин о Пригожине высказался так: "Пригожина я знал еще давно, с начала 90-х годов, это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни и добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы, он был талантливый человек, талантливый бизнесмен".

Члены ЧВК "Вагнер" уничтожены в результате авиакатастрофы в РФ - что нужно знать

Вечером 23 августа появилась информация, что под российским городом Тверь потерпел крушение самолет, в котором находился Евгений Пригожин, а также командир "вагнеровцев" Дмитрий Уткин. Позже в РФ подтвердили, что главари наемников были уничтожены.

По мнению советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, Владимир Путин наказал Пригожина за мятеж, устроенный наемниками в России в конце июня.

Есть несколько версий, почему самолет Пригожина уничтожен. Согласно одной из них, борт сбила российская противовоздушная оборона.