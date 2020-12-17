На пресс-конференции Путина 17 декабря появился скандальный российский музыкант и журналист Сергей Шнуров. Он задал главе Кремля неудобный вопрос.
Артист отметил, что "самый козырный вопрос" о Навальном оставит своим коллегам, а затем спросил о том, "почему российские хакеры на этот раз не помогли Трампу избраться на пост президента".
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"Они что, уже все эмигрировали в Силиконовую долину? Своих же не бросают, как вы любите говорить... И на какую должность теперь может рассчитывать Трамп? Приютите ли вы Трампа, если тот попросит политическое убежище, как Сноуден", – сказал Шнуров.
Путин назвал вопрос "провокацией".
"Российские хакеры не вмешивались во внутренние дела США и не помогали избираться Трампу. Это повод для того, чтобы не признавать легитимность действующего пока президента Соединенных Штатов. Это все домыслы, это повод портить отношения между Россией и США", – ответил Путин.
Российский президент отметил, что нет нужды трудоустраивать Трампа.
К слову, сегодня, 17 декабря, проходит первая большая онлайн-конференция Владимира Путина. В разговоре с сотрудниками СМИ он уже успел объяснить, почему не сделал себе скандальную российскую вакцину от коронавируса.
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