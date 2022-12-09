Россияне и украинцы восстанут, считает госизменник.

Предатель и экс-нардеп ВРУ Илья Кива верит, что обыски у Московского патриархата, а также удары РФ по энергетике заставят украинцев "восстать".

Выступая в эфире федерального телеканала, Кива размечтался, что восстание организуют военные: "Когда ты на фронте и туда попал по принуждению, потому что тебя заставили, мобилизовали и отправили, а твоя семья находится в холоде, голоде и ты знаешь, что ей никто не поможет – воевать огромного желания нет".

"А когда ты знаешь, что веру осквернили, у тебя появляется сомнения: а все ли ты делаешь правильно? И вот тогда может быть возникнет и просветление. Я знаю: украинский народ восстанет", - высказался предатель Украины.

Кива вслед за российскими методичками разделил украинцев на "Галичину" и "наш православный украинский народ"

"Русские и украинцы – восстанут. Нам нужно только дать им эту возможность. И снесут к чертям собачим этот режим. Вместе мы сделаем богоугодное дело. Мы же всегда говорим, что с нами Бог", - заявил Кива.

Уголовное дело против Кивы

Илья Кива (будучи нардепом ВР) сбежал из Украины еще накануне вторжения России, заявив тогда, что просто решил внезапно отдохнуть в Европе.

До этого Кива входил во фракцию ОПЗЖ в Украине, поддерживавшую пророссийские взгляды.

Когда предательство Кивы стало очевидным, уже в ходе полномасштабной войны, депутаты предложили лишить его мандата.

В настоящее время Кива находится в Москве, он постоянно появляется в эфирах российских телеканалов, призывая к геноциду украинцев.

В Украине против него возбуждено дело о госизмене, а также о недостоверном декларировании доходов.

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